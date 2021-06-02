2 червня, 10:30 пресконференція на тему: «Судові рішення і судова практика щодо блокування інтернет-ресурсів»

Організатор: Інтернет Асоціація України (ІнАУ).

Учасники: Максим Тульєв - голова Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова; Іван Пєтухов - голова Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті; Денис Мацкевич - адвокат Адвокатського Бюро «ДЕНИСА МАЦКЕВИЧА»; Богдан Пошва - суддя Верховного Суду України, заслужений юрист України.

Модератор: Анатолій Пятніков - голова Правління ІнАУ.

Питання для обговорення:

Чому більшість судових ухвал про блокування інтернет-ресурсів суперечать праву і здоровому глузду.

Чому апеляційні суди не завжди скасовують безглузді судові рішення першої інстанції.

Касаційні скарги і звернення до Європейського суду з прав людини як шлях до скасування неправосудних рішень і відновлення законних прав громадян і провайдерів.

Аналіз вітчизняної законотворчої практики щодо блокування: українське суспільство відкидає обмеження своїх конституційних прав.

Запитання до спікерів надсилати на е-mail: dir@inau

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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