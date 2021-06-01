1 червня, 17:00 пресконференція на тему: “Національний проєкт “Моя кар’єра в Україні”

Організатор: Міністерство молоді та спорту України.

Учасники: Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Тарас Деркач - керівник платформи Career Hub, Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»; Тетяна Колесник - менеджерка корпоративної соціальної відповідальності Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ); п’ять найактивніших представників/представниць Національного проєкту “Моя кар’єра в Україні”.

Коротко. Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (платформа Career Hub) спільно з Першим Українським Міжнародним Банком шостий рік поспіль проводять всеукраїнський проєкт «Моя кар’єра в Україні», який дає підліткам можливості для самореалізації в Україні, розповідає більше про професії та галузі і сприяє усвідомленому вибору майбутньої професії молодим поколінням.

Під час фіналу 30 фіналістів/фіналісток проведуть день зі своїми кумирами – керівниками і керівницями підприємств, міжнародних організацій, державних органів влади. Вони обговорять із підлітками виклики у виборі професії та стереотипи, які ускладнюють цей вибір. Діти дізнаються як реалізувати власну кар’єру в обраній сфері в Україні. На завершення найактивніші 5 представників/представниць разом з організаторами проєкту зберуться для спільної пресконференції.

Більше інформації про проєкт “Моя кар’єра в Україні" можна знайти тут https://careerhub.in.ua/mycareerua/

Довідково. CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія).

Детальніше: www.csr-ukraine.org

Career Hub – експертна платформа Центру «Розвиток КСВ», яка об’єднує молодь, роботодавців, державні органи та освітні заклади для кар’єрного розвитку молоді – від школи до успішної реалізації у професії. Детальніше: www.careerhub.in.ua

ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк) – це великий і надійний приватний банк, який прагне бути фінансовим радником і помічником як для приватних осіб, так і для корпоративних клієнтів, передбачає їхні очікування і потреби, а також пропонує ефективні рішення. ПУМБ входить до десятки найбільших банків України за ключовими фінансовими показниками. Детальніше: www.pumb.ua

Акредитація та додаткова інформація за тел.: (099-620-50-16) або e-mail: ok@csr-ukraine.org (Одарка Козак).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк