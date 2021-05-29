Презентація Департаменту юридичного забезпечення ВГО “Громада і Закон”. Проблеми корупції в економічній галузі

29 травня о 12:00 відбудеться презентація Департаменту юридичного забезпечення ВГО “Громада і Закон”. Обговорення перспектив діяльності. Висвітлення питань корупції в економічній галузі” (Зала 2).

Організатор: ВГО “Громада і Закон”.

Учасники: Михайло Ільницький - голова правління ВГО “Громада і Закон”, доктор юридичних наук; Василь Лесюк - керівник виконавчого комітету ВГО “Громада і Закон”; Анжела Тулісова - координатор діяльності Департаменту юридичного забезпечення ВГО “Громада і Закон”; Ірина Серякова - голова ВГО “Громада і Закон” у м. Києві; Оксана Гунда - член правління, адвокат; Олександр Бурковський - член правління, адвокат.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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