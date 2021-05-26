26 травня, 15.00 - круглий стіл на тему: «Гендерна срібна економіка для розвитку місцевої громади»

Організатори: Департамент соціальної політики КМДА, Київський міський Палац ветеранів, ГО «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра», ГО «Новий соціальний вектор».

Учасники: Тетяна Гузенко - керівниця управління з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА; Артур Горбовий - президент ГО «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра»; Тетяна Новицька - членкиня правління ГО «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра», фасилітаторка, бізнес-тренерка; Ірина Ткаченко - експертка з питань срібної економіки у сфері радіо та телебачення, ведуча передачі «Життя+» на Суспільному Радіо; Віктор Тиркало - засновник соціального підприємства «Університет третього віку «Європейський», бізнес-тренер з розвитку територій та малого і середнього підприємництва; Вікторія Семко - експертка з питань срібної економіки у сфері «другої кар’єри», психологиня; Валентина Мельник - заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості; Кирило Домбровський - заступник голови Державного агентства розвитку туризму України; Ліля Шевченко - керівниця ВГО «Територія Жінок», Головчиня Комітету Культурної та Публічної Дипломатії Жіночої Ділової Палати, експертка з питань культурної спадщини.

Модераторка: Аліна Халецька - віце-президентка ГО «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра».

До обговорення через сервіс відеозв’язку ZOOM долучаться: Олена Білик ‒ експертка з питань гендерної рівності (м. Львів); Анна Валенса ‒ експертка з питань діалогу поколінь, фасилітаторка, бізнес-тренерка; Присцилла Сезар – правозахисниця, експертка з питань прав людини та срібної економіки, письменниця (Мальта); Любов Шилова – експертка з питань «другої кар’єри» та підприємництва, бізнес-тренерка; Євген Едвабнік ‒ член правління ГО «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра», керівник УТВ СВІТ Університету ДФС України; Вікторія Примаченко – керівниця ГО «ПРОМЕТЕУС»; Діана Спулбер – міжнародна експертка з питань срібної економіки та освіти впродовж життя (м. Генуя, Італія); Оксана Степанюк – керівниця ГО «Центр освіти «Університет третього віку», головчиня оргкомітету Міжнародного фестивалю літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я» (м. Луцьк).

Коротко. Пандемія COVID-19 поставила безпрецедентні виклики як для урядів, бізнесу, так і для окремих людей, зокрема для людей передпенсійного та пенсійного віку. У відповідь на ці виклики постали складніші завдання, зокрема щодо міжгалузевої співпраці та впровадження соціальних інновацій в контексті політики рівності, розширення можливостей людей «срібного віку» до участі у житті територіальної громади м. Києва.

Питання до обговорення:

1. Гендерна срібна економіка для розвитку сім’ї та материнства.

2. Ринок праці і гендерна срібна економіка: підприємництво, самозайнятість, «друга» кар’єра, центри освіти для людей третього віку.

3. Підвищення кваліфікації робочої сили: розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації.

4. Здорове та активне довголіття для місцевого розвитку.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут – Фотобанк