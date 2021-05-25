25 травня о 14.00 відбудеться пресконференція на тему: “Пісня, яка єднає. Презентація гімну жінок всього світу від італійського композитора Роберто Руссо” (Зала 2).

Організатор: Геополітичний альянс жінок.

Учасники: Роберто Руссо - відомий італійський композитор, володар численних музичних премій; Світлана Саламатова - голова делегації і керівник проєкту «Українські жінки в підтримку діяльності ООН»; Наталія Каплун - співорганізаторка проєкту, членкиня 62-ї, 63-ї, 64-ї та 65-ї сесій Комісії ООН зі становища жінок; Олена Джадалла - кандидатка економічних наук, засновниця БФ ім. Олени Джадалли, представниця від України у Європейському Парламенті; Олена Поліщук - кандидатка економічних наук, математик, топ-менеджер, власниця бізнесу у сфері краси та здоров'я; Олена Пугач - фахівчиня із зв’язків із громадськістю ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України»; Олена Соборук - підриємиця; засновниця, викладачка першої та єдиної офіційної ліцензованої Міжнародної Школи Тайського Традиційного Масажу в Україні.

Коротко. Під час заходу Геополітичний альянс жінок, Незалежна делегація українських жінок в ООН презентує світовій спільноті перший міжнародний гімн жінок, створений Роберто Руссо - знаменитим італійським композитором, автором всесвітньо відомих хітів і володарем численних музичних премій.

Під час пресконференції буде також підбито підсумки участі українських жінок у 65-тій сесії Комісії ООН зі становища жінок у Нью-Йорку та озвучено принципи і проміжні підсумки роботи Геополітичного альянсу жінок в Україні.

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