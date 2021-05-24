Олімпійські перспективи українського карате

24 травня, 14:30 - пресконференція на тему: «Підсумки чемпіонату Європи 2021 року з карате та олімпійські перспективи України в Токіо-2020»

Організатор: Українська федерація карате (УФК). Учасники: Іван Дутчак - президент УФК; Сергій Левчук - член виконкому Європейської федерації карате, голова Опікунської ради УФК; Антон Нікулін - головний тренер національної збірної України з карате; Станіслав Горуна - капітан збірної України, володар олімпійської ліцензії Токіо-2020; Анжеліка Терлюга - володарка олімпійської ліцензії Токіо-2020; Аніта Серьогіна - багаторазова чемпіонка Європи. Модератор: Ігор Левенштейн - голова Комітету по ЗМІ УФК. Акредитація представників ЗМІ: аnna@ukrinform.com У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос. Підсумкові матеріали: Відео: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк