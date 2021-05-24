Олімпійські перспективи українського карате
Організатор: Українська федерація карате (УФК).
Учасники: Іван Дутчак - президент УФК; Сергій Левчук - член виконкому Європейської федерації карате, голова Опікунської ради УФК; Антон Нікулін - головний тренер національної збірної України з карате; Станіслав Горуна - капітан збірної України, володар олімпійської ліцензії Токіо-2020; Анжеліка Терлюга - володарка олімпійської ліцензії Токіо-2020; Аніта Серьогіна - багаторазова чемпіонка Європи.
Модератор: Ігор Левенштейн - голова Комітету по ЗМІ УФК.
Акредитація представників ЗМІ: аnna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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