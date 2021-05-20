20 травня, 9:00 - брифінг на тему: “Презентація національного тесту на цифрову грамотність для вчителів”

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.

Учасники: Валерія Іонан - заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції; Роксолана Швадчак - т.в.о. генерального директора директорату цифрової трансформації Міністерства освіти та науки України; Сергій Горбачов - освітній омбудсмен.

Коротко. Під час заходу в онлайн-форматі буде презентовано національний тест на цифрову грамотність для вчителів, який Міністерство цифрової трансформації України запустить на порталі Дія.Цифрова освіта.

Довідково. Цифрограм для вчителів розроблений експертами Академії цифрового розвитку на основі рамки професійних компетенцій для вчителів, розробленої експертами на виконання Наказу МОН України №38 від 15 січня 2019 року. Цифрограм для вчителів, на відміну від цифрограмів для громадян, матиме максимальний бал в 63 бали та містить 21 професійну цифрову компетенцію і 5 сфер:

-учитель‌ ‌у‌ ‌цифровому‌ ‌суспільстві‌;

- професійний розвиток;

- використання та аналіз цифрових ресурсів;

- навчання та оцінювання учнів;

- розвиток цифрової компетентності учнів.

Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа Дія.Цифрова освіта розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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