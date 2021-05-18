Питання організації харчування військовослужбовців ЗСУ - першочергове завдання Міноборони

18 травня, 10.00 - брифінг на тему: “Питання організації харчування військовослужбовців ЗСУ - першочергове завдання Міністерства оборони України”

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Костянтин Ступак - т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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