18 травня, 13:00 - пресконференція на тему: «Іноземні інвестиції в український аграрний бізнес: історія успіху Edinstvo Group та DCP й FMO»

Організатор: Diligent Capital Partners (DCP).

Учасники: Роман Лещенко - міністр аграрної політики та продовольства України; George Janssen - Senior Investment Officer, Private Equity, FMO; Данил Пасько - співкеруючий партнер Diligent Capital Partners; Сергій Семеняченко - співзасновник Edinstvo Group; Сергій Бакум - CEO Edinstvo Group.

Коротко. Інвестиційний фонд Diligent Capital Partners (DCP) та нідерландський банк розвитку FMO інвестують $20 млн у компанію Edinstvo Group – провідного виробника кормів для промислових клієнтів, фасованих комбікормів, преміксів, концентратів та кормових добавок. Інвестиції будуть спрямовані на будівництво заводу з переробки сої, розширення потужностей по виробництву кормових добавок і встановлення додаткових ліній по виробництву фасованого комбікорму. Учасники прес-конференції поділяться деталями угоди, а також розкажуть про особливості залучення великих іноземних інвестицій в український аграрний сектор.

Довідково. Diligent Capital Partners (DCP) – фонд прямих інвестицій з фокусом на експорто-орієнтовані компанії, агробізнес, а також компанії з сектору поживчих товарів та послуг.

FMO – нідерландський банк розвитку. Як провідний імпакт-інвестор, FMO підтримує зростання приватного сектору в країнах та на ринках, що розвиваються, за допомогою інвестицій в амбітні проєкти та підприємців. Маючи 50-річний досвід роботи, в FMO переконані, що сильний приватний сектор сприяє економічному та соціальному розвитку, надає людям можливості для використання своїх навичок та покращення якості життя. Фокус FMO зосереджений на трьох секторах: фінансові установи, енергетика та агробізнес, харчова промисловість та водні ресурси. FMO є одним із найбільших банків розвитку приватного сектору, під його управлінням - 9.3 млрд євро в понад 85 країнах світу.

Edinstvo Group – провідний виробник кормів в Україні, що раніше входив до складу Inter Edinstvo Holding. Компанія виробляє комбікорм для промислових клієнтів, широкий спектр фасованих комбікормів, преміксів білково-вітамінних концентратів та кормових добавок, а також займається дистрибуцією ветеринарних препаратів, вакцин і товарів для домашніх тварин. Продукція реалізується під торговими марками «Щедра нива», «Баланс Оптима», Feedline, BestMix, Provitan, ТОП Корм, MAX Ефект, FeedMix, Intelligent Nutrition, AnimAll.

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Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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