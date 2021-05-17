17 травня, 11:30 - презентація нових цифрових сервісів для людей з порушеннями слуху

Учасники: Олена Зеленська - перша леді України; Марина Лазебна - міністр соціальної політики України; Максим Степанов - міністр охорони здоров’я України; Антон Геращенко - заступник міністра внутрішніх справ України; Антон Гулідін - секретар ГО «Громадський рух «Соціальна єдність».

Коротко. В Україні розроблено нові цифрові сервіси, завдяки яким люди з порушеннями слуху матимуть змогу вільно комунікувати та отримувати державні послуги онлайн. Цими сервісами передбачається, зокрема, доповнити сайти Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Національної поліції міста Києва. Пізніше вони стануть доступними на інших онлайн-ресурсах.

Впровадження нових сервісів передбачено Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка була розроблена в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської, «Без бар’єрів». Стратегія, зокрема, передбачає низку заходів з підвищення доступності інформації у сфері публічних послуг для громадян з порушеннями зору, слуху, інтелектуального розвитку та всіх інших, з урахуванням їхніх комунікаційних потреб і можливостей.

Акредитація ЗМІ за телефоном: 289-35-60 до 13:00 14.05.2021.

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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