Спорудження Музею Майдану розблоковано. Німецькі архітектори передають права на проєкт будівлі Музею

17 травня, 13:30 - онлайн підписання угоди між Національним музеєм Революції Гідності та німецьким архітектурним бюро “Kleihues + Kleihues” про будівництво Національного музею Революції Гідності

Організатор: Національний музей Революції Гідності.

Учасники: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Максим Ярмистий - перший заступник голови Українського інституту національної пам’яті; Ігор Пошивайло - генеральний директор Національного музею Революції Гідності; Ян Кляйгус і Йоганнес Кресснер- архітектори, автори проєкту (онлайн включенням із Берліна).

Коротко. Знаковий договір підпишуть у прямій трансляції Київ–Берлін. Це уможливлює подальший розвиток меморіально-музейного комплексу відповідно до заяви Президента України Володимира Зеленського 20 лютого 2021 року: “Особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності. Україна повинна належно вшановувати пам’ять подій 2013–2014 років. У пам’ять про загиблих і на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків”.

Довідково. Проєкт “Штурм висоти” для Музею отримано за результатом Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу, проведеного за дорученням Кабінету Міністрів України у 2018 році. Переможці – архітектурне бюро “Кляйгус + Кляйгус” (Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin / Germany). Автори – Ян Кляйгус і Йоганнес Кресснер. Два роки розвиток проєкту був заблокований через недосконалість законодавства з публічних закупівель і нерозвиненість в Україні практики архітектурних конкурсів. Однак Музей зумів переконати закордонних авторів безоплатно передати проєкт, чим розблокував його подальше втілення.

За задумом архітекторів, будівля Музею на вершині пагорба символізуватиме вирішальний момент штурму цієї висоти 20 лютого та розвиватиме цей лейтмотив у концепції споруди, сходження на вершину якої буде можливе зовнішнім пандусом довкола стін – як продовження меморіального шляху алеї.

У будівлі Музею передбачені такі основні складові: місце національних комеморативних заходів, постійна експозиція, простір для тимчасових виставок, дитячий музей, фондосховище та кіноконцертна зала-лекторій, дослідницький центр, медіатека, Дім свободи.

Акредитація представників ЗМІ: press@maidanmuseum.org

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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