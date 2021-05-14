14 травня, 10:00 - пресконференція на тему: «Екологічний потенціал, здоров’я нації та продовольча безпека: виклики екологічного розвитку України»

Організатори: Проєкт «Час перших»; ГО «Живу в гармонії».

Учасники: Лілія Олійник - голова ГО «Живу в гармонії»; Юрій Рябчун - засновник проєкту «Час перших»; Владислав Антипов - засновник Центру екології та розвитку нових технологій; Михайло Костинський - член президії Ради з екологічної безпеки України; Оксана Епель - доктор юридичних наук, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду; Денис Силантьєв - народний депутат VIII скликання, кандидат педагогічних наук; Ольга Богомолець - д.мед.н., професор, координатор Всеукраїнського Дня Меланоми, головний лікар Інституту дерматології та косметології; Анна Коршунова - президент ГО "Біла птаха".

Модератор: Інна Силантьєва - провідний фахівець Центру проблем імплементації європейського та соціального права ім. Т. Шевченка.

Довідково. Захід відбудеться в рамках підготовки до III міжнародного екологічного форуму ECO UKRAINE.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут – Фотобанк