Mrs. Ukraine International 2021. Конкурс краси для успішних жінок
Організатор: Національна дирекція конкурсу Mrs. Ukraіne International.
Учасники: Яна Луцька - Національний директор конкурсу Mrs. Ukraine International; Вікторія Файнблат - переможниця конкурсу Mrs. Ukraine International 2020, архітектор-дизайнер; Андрій Ульянченко - керівник напряму MARIA GALLAND PARIS в Україні.
Модератор: Алекс Лебедєв - PR-директор конкурсу Mrs. Ukraine International.
Питання до обговорення:
- роль ділової успішної жінки у сучасному українському суспільстві;
- головна місія конкурсу Mrs. Ukraine International;
- які нововведення чекають на глядачів конкурсу цього року;
- перспективи розвитку конкурсу Mrs. Ukraine International (підготовка до п’ятиріччя конкурсу);
- про підготовку переможниці конкурсу Mrs. Ukraine International 2020 Вікторії Файнблат до участі в американському конкурсі;
- коротка презентація учасниць цьогорічного конкурсу;
- представлення генерального партнера конкурсу.
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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