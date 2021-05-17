Mrs. Ukraine International 2021. Конкурс краси для успішних жінок

17 травня, 10:00 - пресконференція на тему: «IV Міжнародний конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2021»

Організатор: Національна дирекція конкурсу Mrs. Ukraіne International.

Учасники: Яна Луцька - Національний директор конкурсу Mrs. Ukraine International; Вікторія Файнблат - переможниця конкурсу Mrs. Ukraine International 2020, архітектор-дизайнер; Андрій Ульянченко - керівник напряму MARIA GALLAND PARIS в Україні.

Модератор: Алекс Лебедєв - PR-директор конкурсу Mrs. Ukraine International.

Питання до обговорення:

- роль ділової успішної жінки у сучасному українському суспільстві;

- головна місія конкурсу Mrs. Ukraine International;

- які нововведення чекають на глядачів конкурсу цього року;

- перспективи розвитку конкурсу Mrs. Ukraine International (підготовка до п’ятиріччя конкурсу);

- про підготовку переможниці конкурсу Mrs. Ukraine International 2020 Вікторії Файнблат до участі в американському конкурсі;

- коротка презентація учасниць цьогорічного конкурсу;

- представлення генерального партнера конкурсу.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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