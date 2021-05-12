Всеукраїнський проєкт «Мішечок». Оголошення переможців конкурсу

12 травня, 10:00 - пресконференція на тему: «Українські школярі пошили рекордну кількість мішечків — 43 тисячі. Оголошення переможців та підсумки Всеукраїнського проєкту «Мішечок»

Організатор: Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World».

Учасники: Юлія Мархель - президент Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World»; Аліна Матківська - керівник департаменту комунікацій компанії PepsiCo Україна; Володимир Вербицький - директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Коротко. Відбувся Всеукраїнський проєкт «Мішечок», який тривав з 6 квітня до 7 травня. У його межах проведений конкурс на пошиття екоторбинок серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних навчальних закладів з індивідуальними та колективними номінаціями. Головний подарунок – принтер для сублімаційного друку - отримає школа, учні якої пошили найбільшу кількість мішечків. Упродовж змагання школярі України виготовили рекордну кількість мішечків – 43 тисячі.

Мета проєкту – сформувати звичку користуватися багаторазовими торбинками в побуті.

Учасники публікували роботи в соціальних мережах з хештегами #мішечокSRW #ПакетНеПотрібен #schoolrecyclingworld #мішечок.

Організатор проєкту – Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» за сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-натуралістичного центру та за підтримки генерального партнера – компанії PepsiCo Україна.

Більше деталей на сайті та в соцмережах: schoolrecyclingworld.org

Довідково. Проєктна діяльність «Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World» спрямована на розвиток екологічної культури, соціальної відповідальності, запровадження системи комплексного сортування вторинної сировини, правильного поводження з відходами та їх логістика в закладах освіти і розвиток корпоративної соціальної відповідальності.

В Україні організація щорічно реалізовує: «Національний освітній проект School Recycling», проєкт обміну досвідом «Екопатруль – кращі практики», національний рейтинг «Екошкола року», Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами «Waste management school recycling» серед учнівської молоді, «Марафон роздільного збору відходів», Всеукраїнський проєкт «Мішечок», екопікніки, тренінги, лекції та інші активності.

Акредитація представників ЗМІ: hannavaglay@gmail.com

Контактна особа: Анна Ваглай - національний координатор зі зв’язків із громадськістю (097-928-98-70).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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