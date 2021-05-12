Анонс проведення заходів з нагоди відзначення Днів Європи у Києві 15-16 травня

12 травня, 11:00 відбудеться анонс заходів, які проводить КМДА та ГО «Чотири королеви» у Києві з нагоди святкування Днів Європи в Україні

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА; ГО «Чотири Королеви».

Учасники: Роман Лелюк - директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Дмитро Рубан - перший заступник директора Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Сергій Анжияк - перший заступник Директора - начальник управління культури та мистецтв Департаменту культури КМДА; Любов Непоп - голова Дунайської комісії; представник Міністерства розвитку громад та територій України; Кирило Карабиць - Головний диригент Борнмутського симфонічного оркестру, випускник Віденської музичної академії, лауреат відзнаки Королівського Музичного Товариства у Великій Британії; Андрій Єрмоленко - український художник, ілюстратор і перформансер.

Модератор: Федір Баландін - куратор Днів Європи в Україні.

Коротко. 15–16 травня місто Київ відзначатиме 19-й День Європи в Україні.

Концепція свята цього року: «Київ – столиця «Дунайського Євросоюзу». Цьогорічні Дні Європи пройдуть у рамках VII Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest».

У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 Дні Європи другий рік поспіль пройдуть у комбінованому форматі: в теле-, радіо- та Інтернет-мережі.

У рамках святкування на Михайлівській площі буде розміщено експозицію, присвячену Дунаю як основній річковій артерії Європи. Також буде проведено концерт симфонічної музики під диригуванням всесвітньо відомої зірки сучасної сцени, українського диригента Кирила Карабиця (зі світовою прем’єрою симфонії видатного українсько-французького композитора Федора Якименка «На берегах Дніпра»).

Акредитація представників ЗМІ: ianasemeniuk@gmail.com

Підтвердження акредитації буде надіслано на е-mail, звідки надсилалася заявка.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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