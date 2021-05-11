11 травня, 11:00 - пресконференція на тему: «Щодо епідемічної ситуації в Україні, перебігу коронавірусної хвороби та роботи лікарень під час пандемії»

Учасники: Наталія Виноград - епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія»; Дарія Сімчук - лікарка реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира, співзасновниця освітньої платформи PROGRESS.

Коротко. Метою заходу є інформування українців про ситуацію з коронавірусною хворобою в Україні та запобігання поширенню неправдивої інформації, фейків на тему імунізації.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання спікерам до 19:00 10.05.2021 на е-mail: danilova95tania@gmail.com

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