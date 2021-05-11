Як будівельні корпорації використовують пісочні кар'єри

11 травня, 14:00 - пресконференція на тему: «Конфлікт у Валківському районі Харківської області, пов'язаний з використанням пісочного кар’єру»

Організатор: Олександр Помиткін - письменник, блогер.

Спікер: Олександр Помиткін.

Коротко. Під час заходу мова піде про конфлікт, що стався у селі Ясеневе Валківського району Харківської області, пов'язаний з використанням пісочного кар'єру будівельною корпорацією, про висновки та наслідки з приводу ситуації, що склалася.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк