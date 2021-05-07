7 травня, 10:00 - онлайн-конференція на тему: “День Перемоги і його місце в історичній пам’яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?”.

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Антон Дробович - голова Українського Інституту національної пам'яті; Микита Потураєв - народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Володимир Бірчак - заступник головного редактора інтернет-видання "Історична Правда"; Оля Гнатюк - голова Ініціативної групи "1 грудня", професорка Варшавського університету і Києво-Могилянської академії, авторка книги «Відвага і страх» про Львів у 1939–1945; Тетяна Пастушенко - старша наукова співробітниця Інституту історії України НАНУ, співавторка Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру, співупорядниця видання "Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації)"; Сергій Шаповалов - аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший викладач Києво-Могилянської академії; Василь Яблонський - директор Європейського Інституту, автор книги і докторської дисертації "Діяльність Державного центру УНР в екзилі 1920–1992 рр.".

Модератори: Олексій Гарань - професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва; Петро Бурковський - аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Питання до обговорення:

- Який сенс громадяни вкладають у «День Перемоги»?

- Наскільки радянські інтерпретації історії поширені в українському суспільстві?

- День Перемоги як інструмент ідеологічної війни проти України.

- Як Україна має відзначати День Перемоги і День пам’яті та примирення?

- Як пов’язані інтерпретації історії та зовнішньополітичні орієнтації громадян сьогодні?

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням

Довідково. Результати загальнонаціонального опитування «День Перемоги в історичній пам’яті українців», проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, будуть розміщені на сайті Фонду «Демократичні ініціативи»: https://dif.org.ua

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Більшість українців позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за Незалежність — опитування

Більшість опитаних українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України.

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були презентовані в Укрінформі.

“46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Проти цього – 29%, 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, і ще 16% не визначилися”, - йдеться у результатах опитування.

Більшість підтримує це рішення у західному та центральному регіонах (80% та 47% відповідно). У південному та східному регіонах підтримують це рішення по 20–25%. Також у центральному, південному та східному регіонах є близько по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

Молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% «за» і 19% «проти» серед групи 18–29 років, а серед людей, яким за 60 років – 42% «за» і 39% «проти»). Є вікові відмінності й усередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня та Сходу України близько по 30% тих, хто підтримує та хто не підтримує це рішення, решта ставиться байдуже або не визначилася.

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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