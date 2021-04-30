30 квітня,11:00 - пресконференція на тему: «Як забезпечити прозорість конкурсів на посади головних лікарів?»

Організатор: Громадська спілка «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ».

Учасники: Михайло Довгопол - співзасновник Харківської експертної групи підтримки медичної реформи; представник(ця) Національної служби здоров’я України; Геннадій Король - голова Близнюківської ОТГ; Сергій Лобойко - голова Центру розвитку інновацій, член Ради Коаліції РПР; Денис Миронов - керівник ГО «Ініціативний рух «Громадський патруль», депутат Дружківської міської ради; Денис Давиденко - менеджер адвокації Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ; Олександр Галацан - радник з питань охорони здоров'я заступника голови Харківської обласної державної адміністрації; Тетяна Бойко - директорка Департаменту комунікацій НСЗУ.

Модератор: Дмитро Кривошеєв - PR-менеджер Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ.

Коротко. Під час пресконференції відбудеться презентація онлайн-платформи «Моя прозора лікарня», яка розроблена для забезпечення прозорості проведення конкурсів на посади головних лікарів. Тут громадськість, журналісти та кожен небайдужий громадянин знайдуть необхідну інформацію щодо конкурсів і діяльності головних лікарів, а органи влади та місцевого самоврядування- інструмент для ефективного та доброчесного ухвалення рішень.

Довідково. Презентація організовується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в межах проєкту «Сприяння прозорості керівників закладів охорони здоров’я України». Захід відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

Акредитація ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/3GYJpEmGjeFqDJUF6

Контактна особа: Дмитро Кривошеєв (099 075 68 20, dmytro.kryvosheiev@rpr.org.ua)

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв'язку ZOOM.

Трансляція події відбуватиметься на YouTube-каналі Укрінформу https://www.youtube.com/user/UkrinformTV та на Facebook-сторінці Коаліції РПР https://www.facebook.com/rpr.ua

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

У Києві презентували платформу для забезпечення прозорості конкурсів на посади головних лікарів

У Києві презентували онлайн-платформу для забезпечення прозорості проведення конкурсів на посади головних лікарів «Моя прозора лікарня».

Проєкт презентувала громадська спілка «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ» на прес-конференції в Укрінформі.

Як розповів менеджер адвокації громадської спілки Денис Давиденко, до створення онлайн-платформи спонукали відсутність єдиного й прозорого ресурсу про конкурси на посаду головних лікарів та корупційні ризики, що з цим пов’язані.

«Положення, яке регулює процес конкурсного відбору керівників закладів, зобов’язує органи балансоутримувачів цих закладів відображати всю інформацію на своїх сайтах. На жаль, ці сайти є не завжди зручні в користуванні й мають повну інформацію про перебіг конкурсу й необхідну документацію від конкурсної комісії. Відповідно це супроводжується певною непрозорістю для громадськості, а кандидати не можуть знати про початок конкурсів, що знижує якість кандидатів, які подаються на посаду, й в деяких випадках дозволяє органам місцевого самоврядування маніпулювати процесом конкурсу. Також керівники закладів є носіями корупційних ризиків й їхнє призначення в деяких випадках характеризується корупційним компонентом, оскільки вони мають доступ до бюджетних коштів та матеріально-технічної бази, часто маніпулюють отриманням грошей персоналом, особливо за ті послуги, які вже держава сплатила через Національну службу здоров’я. І оскільки немає єдиного ресурсу, який би висвітлював весь перебіг конкурсу, то вони призначаються з урахуванням корупційної компоненти», - пояснив Давиденко.

Пілот проєкту вже впроваджується в Харківській області, а починаючи з 2021 року заплановано залучення всіх регіонів України. Як зазначив співзасновник Харківської експертної групи підтримки медичної реформи; представник Національної служби здоров’я України Михайло Довгопол, новостворена платформа прагне залучити як лікарів, так і тих, хто не має медичної освіти, але надається на менеджерські посади у медичних закладах.

«Ми дуже сподіваємося, що ця платформа, просуваючи ідею відкритих конкурсів, залучатиме більше людей, як з медичної, так і не медичної сфери претендувати на керівні посади в медичних закладах. Кожна ротація управлінських кадрів – це нові ідеї, рух вперед. Навпаки, якщо людина перебуває 10-ть і більше років на посаді – це переважно стагнація. Є приклади, коли керівником медичного закладу стає людина без медичної освіти, і ця ідея наразі не сприймається суспільством, але ми щиро вважаємо, що за цим є майбутнє, коли керувати розвитком медичного закладу в тандемі з медичним директором, який є лікарем, може людина, яка є талановитим менеджером. І ми вважаємо, що за цим є майбутнє розвитку медичних закладів. Ця платформа одним зі своїх стейкхолдерів вважає людей, які прагнуть розвиватися в медичній системі саме в напрямку управлінських посад. І саме ця платформа допоможе оновити керівництво лікувальних закладів», - зазначив Довгопол.

Розробники онлайн-платформи наголошують, що громади та громадяни часто не знають, хто і як призначає головних лікарів, хто вкладає з ними контракт і чиї корупційні інтереси можуть бути наявними. Водночас організація державної влади та місцевого самоврядування не мають зручних сервісів для висвітлення перебігу конкурсів на ці посади.

На ресурсі «Моя прозора лікарня» розміщено інформацію про початок та перебіг конкурсів на посади головних лікарів, кандидатів та членів конкурсних комісій. Тут громадськість знайде необхідну інформацію щодо конкурсів і діяльності головних лікарів, а органи влади та місцевого самоврядування інструмент для ефективного та доброчесного ухвалення рішень.

Презентація відбулася за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в межах проєкту «Сприяння прозорості керівників закладів охорони здоров’я України».

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