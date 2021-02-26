26 лютого, 12:30 - брифінг на тему: «Презентація результатів роботи і планів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України»

Організатор: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Спікер: Юрій Щиголь - голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Модератор - Марина Соботюк.

Коротко. Під час заходу голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь презентує головні підсумки роботи за 2020 рік та ключові плани і цілі на найближчий час, а саме: розбудова національної системи кіберзахисту; національний центр резервування державних інформаційних ресурсів; впровадження сучасних стандартів спеціального зв’язку; розбудова оптичного сегменту транспортної платформи НТМ та інші.

Довідково. В 2020 році Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України започаткувала декілька ініціатив та заклала фундамент для розбудови кібербезпеки країни. Розпочато впровадження сучасних стандартів державного спецзв’язку, перезавантаження КРРТ та ДЦКЗ, підготовку до впровадження 5G в Україні, а також впровадження екосистеми кіберзахисту країни - єдиної системи кіберзахисту з чітким розподілом функцій та алгоритмів реагування на інциденти.

На брифінг допускаються виключно представники ЗМІ за обов'язкової попередньої акредитації.

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання спікеру за посиланням: http://bit.ly/3pPq1ln

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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