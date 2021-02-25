25 лютого, 12:00 - круглий стіл на тему: «Нагальні завдання комунікації європейської інтеграції в Україні»

Організатори: Проєкт ЄС "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Фаза ІІ" (Association4U).

Учасники: Іветта Делікатна - ключова експертка з комунікацій проєкту Association4U (офлайн), модератор; Ольга Стефанішина - віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Олександр Макобрій - начальник відділу з інформаційної політики євро та євроатлантичної інтеграції Міністерства культури та інформаційної політики України; Оксана Сікора - радниця з питань стратегічних комунікацій віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Марія Мезенцева - заступниця голови комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу (TBC); Альона Гетьманчук - директорка центру Нова Європа; Володимир Єрмоленко - директор з аналітики Internews; Сергій Сидоренко - головний редактор "Європейської правди"; представник Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Коротко. Мета круглого столу - обговорити ефективність та поточні потреби у комунікації щодо євроінтеграції, представити результати опитування. Круглий стіл також буде спрямований на визначення пріоритетів, рішень, інструментів та ресурсів для більш цілеспрямованої та ефективної комунікації євроінтеграції урядом України.

Довідково. Проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (Association4U), здійснив національне опитування в рамках «Омнібус», що було проведене Київським міжнародним інститутом соціології у грудні 2020 року. Дослідження включало 4 питання щодо сприйняття українськими громадянами євроінтеграції, пов’язаних із нею реформ та їх переваг, а також комунікації щодо євроінтеграції. Результати цього опитування можуть стати основою як для вдосконалення поточних комунікаційних планів на 2021 рік, так і для розробки комунікаційної стратегії щодо євроінтеграції на 2022-2025 роки, що буде розпочато Міністерством культури у 2021 році.

Питання до спікерів надсилати за адресою: association4u@cpmconsulting.eu

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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