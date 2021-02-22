22 лютого, 15:30 - спільна пресконференція міністра оборони України Андрія Тарана та головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака

Організатори: Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ.

Теми пресконференції:

- Стан справ в ЗСУ та сфері оборонної політики;

- Ситуація на фронті;

- Відповіді на запитання журналістів.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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