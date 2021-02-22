Пресконференція міністра оборони України Андрія Тарана та головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака
Організатори: Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ.
Теми пресконференції:
- Стан справ в ЗСУ та сфері оборонної політики;
- Ситуація на фронті;
- Відповіді на запитання журналістів.
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV
Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.
При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
Підсумкові матеріали:
Відео:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк