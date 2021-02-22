Ставлення українців до Революції Гідності та візій збереження пам’яті. Соціологічне дослідження.
Організатори: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам’яті.
Спікери: Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Ігор Пошивайло - генеральний директор Національного музею Революції Гідності; Андрій Орлов - директор Центру стратегічного розвитку територій, організації, яка здійснювала соціологічне дослідження; Ольга Сало - заступниця генерального директора із розвитку та культурно-просвітницької роботи Національного музею Революції Гідності; Олександра Матвійчук - керівниця «Центр громадянських свобод»; Віталій Нахманович - історик, етнополітолог, провідний науковий співробітник Музею історії Києва.
Коротко. Під час заходу спікери приділять увагу тому, як протидіяти викривленню минулого під впливом закладених упереджень, як офіційним інституціям працювати з темою Революції Гідності, як і хто має формувати політику та культуру пам’яті сьогодні, що змінилося у сприйнятті українців за останні два роки (порівняльний аспект із соціологічним дослідженням, яке проводилося у 2018 році).
Наскільки по-різному в регіонах України знають і сприймають події 2013–2014 років? Що думають про:
- передумови революції
- зовнішній вплив на революцію
- потребу пам’ятати події
- вшанування учасників
- роль музею
Довідково. Соціологічне опитування відбулося на замовлення Національного музею Революції Гідності у грудні 2020 року.
Частина українців вважає Революцію Гідності державним переворотом. Проте більше тих, хто бачить її боротьбою за незалежність України. Ще більше – боротьбою за свої права та європейські цінності. І ще більше громадян визнають Небесну Сотню героями.
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