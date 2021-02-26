26 лютого, 10:00 - пресконференція на тему: «Спеціальна олімпіада України - інклюзія та здоров’я людей з інвалідністю в умовах пандемії»

Організатор: ГО «Спеціальна Олімпіада України»

Учасники: Сергій Комісаренко - президент СОУ, Посол України, академік НАН України; Володимир Артамонов - заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України; Євген Чеглаков - директор Фонду соціального захисту інвалідів; Олег Дурбала - голова Правління Української федерації флорболу; Денис Силантьєв - член Виконкому НОК України, срібний призер Олімпійських ігор з плавання; Олександр Гливинський - президент Асоціації спортивних журналістів України; Світлана Арбузова - віцепрезидент СОУ, член-кореспондент НАМН України, професорка.

Коротко. Мета заходу – привернути увагу громадськості до руху Спеціальної олімпіади в Україні, нагадати суспільству про те, що люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних відхилень заслуговують на увагу та підтримку, як держави так і свідомих громадян. Особливої актуальності і турботи такі люди потребують сьогодні, під час карантину, викликаному COVID-19, і необхідної вакцинації їх.

Також під час пресконференції буде представлено проєкт «Здорові громади», який уже майже рік з успіхом реалізовується в двох областях України.

Довідково. Спеціальні олімпіади – Special Olympics Inc.(СО) – це найбільш чисельна міжнародна спортивна організація людей з інвалідністю у світі, визнана неурядовим членом ООН і Міжнародним олімпійським комітетом. СО проводять тренування та змагання з 32 олімпійських видів спорту для дітей та дорослих з відхиленнями у розумовому розвитку. СО була заснована 1968 року сестрою президента США Дж. Ф. Кеннеді пані Юніс Кеннеді Шрайвер. Нині ним опікується 5 млн спортсменів у 175 країнах світу.

Спеціальна Олімпіада України – всеукраїнська громадська організація, акредитована SOI, яка робить все для того, щоб показати нашому суспільству можливості та досягнення осіб з відхиленнями у розумовому розвитку як спортсменів, і як членів суспільства, надаючи їм постійну можливість вдосконалювати свою фізичну форму, проявляти мужність, отримувати відчуття радості та розділяти свої досягнення зі своїми сім’ями та іншими членами суспільства.

Офіційний сайт Спеціальної олімпіади України - http://www.specialolympics.org.ua/

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк