Публічний звіт голови Державної служби України з безпеки на транспорті за 2020 рік

24 лютого, 10:00 - пресконференція на тему: «Публічний звіт голови Державної служби України з безпеки на транспорті Єгора Прокопчука за 2020 рік»

Організатор: Державна служба України з безпеки на транспорті.

Спікер: Єгор Прокопчук - голова Державної служби України з безпеки на транспорті.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова до 14:00 23 лютого за електронною адресою: 103@dsbt.gov.ua.

Контактна особа: Катерина Артеменко, завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної служби України з безпеки на транспорті, тел.: (044)-351-44-40.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк