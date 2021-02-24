Презентація першого в Україні 3D-балету «Лебедине озеро»

24 лютого, 14:00 - Пресконференція з нагоди прем'єри всесвітньо відомого балету «Лебедине озеро» у 3D-форматі

Організатори: ТОВ «Агентство РОКА».

Спікери: Христина Шишпор - народна артистка України, продюсер; Руслан Бенціанов - заслужений артист України, художній керівник; Денис Черевичко - Прем'єр-етуаль Віденської опери.

Коротко. Вперше в Україні продюсерська компанія Ukrainian World Ballet представить поєднання світової класики балету та 3D-декорацій.

Коли: 17 березня 2021 року, 19:00.

Де: Палац «Україна».

На одній сцені - 80 артистів балету, масштабні декорації доповненої реальності та 2,5 години шоу у супроводі симфонічного оркестру Київської опери (Kyiv Opera Theatre) під керівництвом заслуженого артиста України, відомого постановками в США, країнах Європи та Азії Віктора Плоскіни

У складі київської трупи - провідні артисти українського балету.

Партію Принца Зігфріда виконає прем'єр Віденської державної опери Денис Черевичко, який входить до «ТОП 5 чоловіків українського балету, що підкорили світ» на думку видання ELLE.

Віртуозна прима-балерина Словацького національного театру в Братиславі Ольга Челпанова втілить на сцені дві протилежні ролі - ніжну Одетту і фатальну Одиллію, а прем'єр Національної опери України Олексій Тютюнник в образі злого генія Ротбарта змусить затамувати подих кожного глядача в залі.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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