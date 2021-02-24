Презентація першого в Україні 3D-балету «Лебедине озеро»
Організатори: ТОВ «Агентство РОКА».
Спікери: Христина Шишпор - народна артистка України, продюсер; Руслан Бенціанов - заслужений артист України, художній керівник; Денис Черевичко - Прем'єр-етуаль Віденської опери.
Коротко. Вперше в Україні продюсерська компанія Ukrainian World Ballet представить поєднання світової класики балету та 3D-декорацій.
Коли: 17 березня 2021 року, 19:00.
Де: Палац «Україна».
На одній сцені - 80 артистів балету, масштабні декорації доповненої реальності та 2,5 години шоу у супроводі симфонічного оркестру Київської опери (Kyiv Opera Theatre) під керівництвом заслуженого артиста України, відомого постановками в США, країнах Європи та Азії Віктора Плоскіни
У складі київської трупи - провідні артисти українського балету.
Партію Принца Зігфріда виконає прем'єр Віденської державної опери Денис Черевичко, який входить до «ТОП 5 чоловіків українського балету, що підкорили світ» на думку видання ELLE.
Віртуозна прима-балерина Словацького національного театру в Братиславі Ольга Челпанова втілить на сцені дві протилежні ролі - ніжну Одетту і фатальну Одиллію, а прем'єр Національної опери України Олексій Тютюнник в образі злого генія Ротбарта змусить затамувати подих кожного глядача в залі.
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