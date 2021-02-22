Публічне підписання меморандуму про співробітництво між Фондом держмайна України та Ukraineinvest

22 лютого, 14:00 - Підписання Меморандуму про співробітництво між Фондом держмайна України та UkraineInvest і брифінг про плани в сфері приватизації на 2021 рік

Організатор: Фонд державного майна України.

Спікери: Дмитро Сенниченко - голова Фонду державного майна України; Сергій Цівкач - виконавчий директор UkraineInvest.

Коротко. Спікери розкажуть про приватизаційний процес, результати та плани в цьому напрямі, інтереси потенційних інвесторів та очікування від приватизації, а також ознайомлять з об’єктами, які будуть виставлені на приватизацію найближчим часом. Окрім того, представників ЗМІ ознайомлять з комплексним законопроєктом щодо сприяння залученню інвестицій через приватизацію.

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у публічному підписанні Меморандуму про співробітництво між Фондом держмайна України та UkraineInvest.

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://cutt.ly/Xk0Oagw

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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