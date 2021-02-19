Про підсумки роботи водогосподарської галузі у 2020 році. Публічний звіт голови Держводагентства

19 лютого, 12:00 - публічний звіт голови Держводагентства Валентина Шліхти про підсумки роботи водогосподарської галузі у 2020 році

Організатор: Державне агентство водних ресурсів України.

Контактна особа: Надія Тереба, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності роботи Голови та зв’язків з громадськістю Держводагентства, tereba@davr.gov.ua; тел. 246-71-40.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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