Про підсумки роботи водогосподарської галузі у 2020 році. Публічний звіт голови Держводагентства
Організатор: Державне агентство водних ресурсів України.
Контактна особа: Надія Тереба, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності роботи Голови та зв’язків з громадськістю Держводагентства, tereba@davr.gov.ua; тел. 246-71-40.
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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.
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