11 лютого, 14:30 - пресконференція на тему: «Початок Всеукраїнського конкурсу «Шолом-Алейхем в Україні»

Організатори: Музей Шолом-Алейхема, Фонд Шолом-Алейхема, Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр, Видавництво «Саміт-книга», Музей української діаспори.

Конкурс відбувається за підтримки Управління туризму та промоції КМДА.

Спікери: Олександр Сосіс - голова Наглядової ради Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр, бізнесмен, акціонер АТ «Банк Альянс»; Марина Радова - начальниця Управління туризму та промоції КМДА; Альберт-Лейзер Фельдман - засновник Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр, художник, громадський діяч; Тетяна Грабан - директорка Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр (модераторка); Ірина Климова - завідувачка Музею Шолом-Алейхема (філія Музею історії міста Києва); Іван Степурін - директор та співзасновник видавництва «Саміт-книга», секретар Громадської ради з питань культури, молоді і спорту; Оксана Підсуха - директорка Музею української діаспори.

Коротко. Під час пресконференції учасники докладно розкажуть про умови конкурсу та призи, які отримають учасники та переможці конкурсу; нові туристичні маршрути, які з’являться після завершення конкурсу та чому була обрана постать письменника.

Акредитація представників ЗМІ: (068) 810-50-89 - Тетяна Грабан.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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