Особливості реформування Укроборонпрому

10 лютого, 16:30 - пресбрифінг з нагоди ухвалення у першому читанні законопроєкту №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»

Організатор: Державний концерн «Укроборонпром».

Учасники: Юрій Гусєв - генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Олексій Арестович - радник Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони; Валерій Іващенко - перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Теми для обговорення:

1. Законопроєкт №3822 ухвалено у першому читанні: якими будуть наступні кроки реформи Укроборонпрому?

2. Що означатиме прийняття законопроєкту №3822 для майбутнього оборонно-промислового комплексу країни?

3. Що чекає на 137 підприємств-учасників ДК «Укроборонпром» в результаті реформи?

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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