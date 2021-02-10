Особливості реформування Укроборонпрому
Організатор: Державний концерн «Укроборонпром».
Учасники: Юрій Гусєв - генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Олексій Арестович - радник Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони; Валерій Іващенко - перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Теми для обговорення:
1. Законопроєкт №3822 ухвалено у першому читанні: якими будуть наступні кроки реформи Укроборонпрому?
2. Що означатиме прийняття законопроєкту №3822 для майбутнього оборонно-промислового комплексу країни?
3. Що чекає на 137 підприємств-учасників ДК «Укроборонпром» в результаті реформи?
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.
Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV
Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.
При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
Підсумкові матеріали:
Відео:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк