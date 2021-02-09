9 лютого, 14:00 - експертне обговорення проєкту Стратегії економічної безпеки

Організатори: ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТНА ПЛАТФОРМА, ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФОНД "УКРАЇНСЬКА РАДА БІЗНЕСУ".

До участі запрошені: Дмитро Наталуха - голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку; Дмитро Кисилевський - заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку; Олена Дубровіна - заступниця начальника управління економічної стратегії департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування; Олег Гетман - координатор експертних груп Економічної експертної платформи; Ігор Гужва - доктор економічних наук, голова правління Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine; Ілля Несходовський - директор Інституту соціально-економічної трансформації; Владислав Давидов - економічний аналітик; Грігол Катамадзе - президент Асоціації платників податків України, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу; Василь Даниляк - представник Нафтогазової асоціації України, віцепрезидент Наглядової ради концерну, "Галнафтогаз"; Михайло Непран - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української Ради Бізнесу; Олександр Кардаков - голова Наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» і «Датагруп», учасник платформи БІЗНЕС100; Олександр Громико - член Наглядової ради Української Ради Бізнесу, президент Української асоціації виробників, співвласник KTD-group; Михайло Соколов - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу; Юрій Сивицький - засновник Intecracy group, голова правління Асоціації Software Ukraine; Станіслав Таршин - засновник групи компаній "ГрадОлія", учасник платформи БІЗНЕС100.

Коротко. Протягом експертного обговорення за участі голови Комітету ВРУ з питань економічної політики, міністра економічного розвитку, фахівців МЕРТ, українських економістів та керівників провідних бізнес-асоціацій відбудеться обговорення проєкту Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, обговорення пропозиції Комітету ВРУ з питань економічного розвитку щодо оновлення Стратегії економічної безпеки України та пропозиції економістів і бізнес-об’єднань.

За підсумками обговорення планується погодити низку спільних пропозицій по доповненню проєкту Стратегії економічної безпеки з метою формування комплексного підходу у ідентифікації загроз для національних економічних інтересів та у подальшому опрацювати спільні пропозиції і імплементувати їх до Стратегії.

Акредитація представників ЗМІ: 067 930-06-69, pradvice@ukr.net

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк