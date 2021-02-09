Рейтинг міністерств Кабміну: як урядовці дослухаються до громадян

9 лютого, 10:00 - презентація рейтингу міністерств

Організатор: Рух ЧЕСНО.

Спікери: Віта Думанська - лідерка Руху ЧЕСНО; Наталія Окша - заступниця директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю, Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Довідково. Під час оцінювання бралися до уваги використання практик публічних консультацій з громадянами та зацікавленими сторонам при розробці політик та ухвалення урядових рішень.

За результатами дослідження третина міністерств активно використовує інструмент публічних консультацій при розробці політик. Для врахування думки громадян важливо, щоб міністерства, які відповідають за втілення ключових реформ, інтенсивно використовували цю практику.

Оцінку провели аналітики Руху ЧЕСНО у партнерстві з Національним демократичним інститутом (NDI).

Захід проходитиме перед засіданням Кабінету Міністрів.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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