9 лютого, 13:30 - пресконференція на тему: «Як говорити з ветеранами і про ветеранів: рік роботи першого ветеранського медіа «Без Броні»

Організатори: «Без Броні: єдина база ініціатив для ветеранів» (ГО «Студена»).

Учасники: Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів України; Анастасія Мельниченко - голова ГО «Студена»; Оксана Іванців - співзасновниця ГО «Студена».

Модератор: Анастасія Обертас - керівниця експертної групи формування позитивного образу ветерана директорату вшанування пам’яті та позитивного образу ветерана Міністерства у справах ветеранів України.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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