Публічне обговорення «Само- та співрегулювання медіа: виклики та рецепти для України»

8 лютого, 15:00 - публічне обговорення на тему: «Само- та співрегулювання медіа: виклики та рецепти для України»

Організатори: Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ, ГО “Детектор медіа” та Інтерньюз-Україна, за підтримки проекту USAID «Медійна програма в Україні».

Запрошені: Микита Потураєв - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Андрій Куликов - голова Комісії з журналістської етики; Ольга Герасим’юк - голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Антоніна Черевко - голова Незалежної медійної ради; Ніна Кур’ята - незалежна експертка, експертка, залучена ОБСЄ до розробки стандартів роботи прес-омбудсмена в українських медіа; Катерина М’ясникова - виконавча директорка Національної асоціації медіа; Андрій Кулаков - директор з програмної діяльності ГО «Інтерньюз-Україна»; Ігор Розкладай - заступник директора Центру демократії та верховенства права; В’ячеслав Мієнко - директор GR, 1+1 медіа; Діана Дуцик - виконавча директорка ГО «Український інститут медіа та комунікації».

Модераторка: Галина Петренко - директорка ГО «Детектор Медіа».

Питання для обговорення:

- Ініціативи у саморегулюванні останніх років: що вдається, а що ні. Чому не всі журналісти та медіа долучаються до цих ініціатив?

- Співрегулювання у проекті закону «Про медіа»: плюси та мінуси.

- Ідеї для розвитку само- та співрегулювання у майбутньому.

Коротко. Метою заходу є сприяння відкритому інклюзивному діалогу щодо реформи медіа, обмін експертизою та побудова діалогу між народними депутатами, представниками виконавчої влади, медіа організаціями та експертним середовищем.

Контактна особа: PR-менеджер Коаліції РПР Кривошеєв Дмитро, 099 075 68 20, dmytro.kryvosheiev@rpr.org.ua

Акредитація ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/i2qFUnQfHPLA6wao9

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV, та Facebook-сторінці Коаліції РПР: https://www.facebook.com/rpr.ua

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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