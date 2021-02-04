Дух, що тіло рве до бою: революційні настрої українців на тлі протестів у Білорусі та РФ

4 лютого, 14:00 - пресконференція, приурочена до дня народження знаної української соціологині, директорки Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Учасники: Петро Бурковський - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва; Олександр Резнік - доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України, керівник Центру політичної соціології; Іван Гомза - кандидат політичних наук, завідувач кафедри публічного врядування Київської школи економіки; Олександра Матвійчук - голова правління Центру громадянських свобод.

Модератор: Олексій Гарань - науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА.

Питання до обговорення:

- Наскільки українці незадоволені станом справ у країні та за яких умов протестні настрої перетворюються на протестні акції?

- Чи можливий Майдан-3 найближчим часом? Як вплинуть «тарифні протести» на політичний процес в Україні?

- Як вплинула епідемія на можливість громадян користуватися правом на свободу зібрань?

- Чи сприяє держава справедливому розслідуванню злочинів проти учасників Революції Гідності?

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Центром політичної соціології з 3 до 16 листопада 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq5sFqFbBlXEGoDphHWy5v9__kWRQqnS8oQgEt6ddbYuSVFw/viewform?usp=send_form

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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