«Культурні столиці України» – Маріуполя та Славутича. Презентація пакетів ініціатив

4 лютого, 12:00 - презентація пакетів ініціатив міст, що стали переможцями грантової програми Українського культурного фонду «Культурні столиці України» – Маріуполя та Славутича

Організатори: Міністерство культури та інформаційної політики України, Український культурний фонд.

Спікери: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду; Вадим Бойченко - міський голова Маріуполя; Юрій Фомічев – міський голова Славутича.

Коротко. Як повідомляють організатори, у 2019 році УКФ започаткував програму, яка покликана стимулювати почуття приналежності членів територіальних громад до їх спільного культурного простору, сприяти розвитку культурного туризму та підтримці місцевих культурних ініціатив. Також ця конкурсна програма відкриває можливість для українських міст встановлювати партнерство з Європейськими культурними столицями та у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи.

Першими переможцями програми стали Маріуполь, що здобув статус «Велика культурна столиця», та Славутич, що отримав статус «Мала культурна столиця». Міста мали реалізовувати свої проєкти протягом 2020 року, але через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 УКФ ухвалив рішення про перенесення всіх заходів на 2021 рік.

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