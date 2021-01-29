29 січня, 12:30 - пресконференція на тему: «Дорожня карта земельної реформи в Україні. Розвиток економіки»

Організатор: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

До участі запрошені: Роман Лещенко - міністр аграрної політики України; Анатолій Мірошниченко - перший заступник Голови Держгеокадастру, д.ю.н.; Сергій Кубах - керівник напряму земельної реформи Програми USAID «АГРО»; Олег Нів’євський - професор Київської школи економіки, експерт із земельних питань; Дмитро Ливч - експерт Easy Business.

Коротко. Земельна реформа може стати рушієм для аграрного сектора і української економіки загалом. Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, яке відбулося у 2020 році, є дійсно історичним рішенням. Проте, щоб перевагами реформи могли скористатися землевласники, територіальні громади і бізнес, необхідно продовжити плідну законодавчу роботу та реорганізацію органів влади, які займаються земельними питаннями.

Учасники заходу обговорять основні етапи земельної реформи, заплановані на 2021 рік. Завдяки запуску Державного аграрного реєстру будуть виправлені помилки в кадастрі та надаватиметься державна підтримка. Упровадження електронних торгів унеможливить незаконне виведення земель із державної та комунальної власності та дасть змогу купувати права на землю на прозорих конкурентних засадах. Створення Фонду часткового гарантування кредитів забезпечить розвиток іпотечного кредитування та доступні для малих агропідприємств позики.

Держгеокадастр має стати сервісно орієнтованою службою. Планується скасування процедури погодження та експертизи землевпорядної документації. Водночас, громади отримають право розпоряджатися землями, розташованими за межами населених пунктів. У відання громад перейдуть близько 2,5 млн га сільськогосподарських земель.

Для того, щоб запуск ринку землі був ефективним, ще необхідно ухвалити пакет законопроєктів і постанов Кабінету Міністрів України, які заповнять юридичні прогалини в законодавстві та забезпечать прозорі земельні відносини.

Також експерти розглянуть економічні наслідки земельної реформи для української економіки та можливості, що їх отримають землевласники та інвестори.

Просимо акредитуватися та надіслати запитання до спікерів до 20:00 28 січня за електронною адресою: nataliya.kramar@pleon.ua, тел..: +38050 984 62 46

Акредитовані ЗМІ отримають посилання на онлайн-трансляцію заходу а надіслані запитання будуть передані спікерам, які озвучить модератор, та прескіт з матеріалами пресподії.

Важливо! У зв’язку з карантинними заходами фізична присутність на заході обмежена. Якщо ви бажаєте прийти на пресконференцію особисто - повідомте про це при акредитації і чекайте на підтвердження. Організатори залишають за собою право відмовляти у фізичній присутності на заході.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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