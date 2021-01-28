Безпекові виклики у Східній Європі в 2021 році: гра великих держав

28 січня, 15:30 - міжнародний круглий стіл на тему: “Безпекові виклики у Східній Європі у 2021 році: гра великих держав”

Організатор: Інститут безпеки Східної Європи (EESI).

СПІКЕРИ:

Україна: Анатолій Пінчук - голова правління EESI; Олексій Данилов - секретар Національної Ради безпеки та оборони України; Олександр Завітневич - голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ; Василь Боднар - заступник міністра закордонних справ України; Михайло Гончар - член правління EESI, керівник Центру глобалістики «Стратегія XXI»; Ірина Верещук - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Ганна Гопко - голова Правління Мережі адвокації національних інтересів, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України (2014-2019 роки).

США: генерал Уеслі Кларк - верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО у Європі (1997-2000 роки); Херман Пірчнер - засновник та президент The American Foreign Policy Council; Даніель Фрід - координатор Державного департаменту США з санкційної політики (2013-2017 роки), помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ (2004-2009 роки), посол США у Польщі (1997-2000 роки).

Велика Британія: д-р Алан Мендоза - виконавчий директор the Henry Jackson Society (щодо розробки Global Britain Strategy та Стратегічного перегляду зовнішньої, безпекової та оборонної політики Великої Британії); Тімоті Лесс - директор проєкту Disintegration in Europe Центру геополітики Кембриджського університету.

Балтійські країни: Жигіміндас Павіліоніс - голова Комітету у закордонних справах Сейму

(Литва).

Польща: Й.В. Пан Бартош Ціхоцкі - Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні.

Модератор дискусії: Юлія Осмоловська - виконавчий директор EESI.

Коротко. Наскільки зовнішні політики США, Великої Британії та Росії визначатимуть безпекове середовище для країн Східної Європи у 2021 році? Які є основні ризики та можливості? Як мають діяти інші гравці з числа європейських країн у безпековій конфігурації, яка утворюється? - ці питання стануть у фокусі дискусії у рамках міжнародного круглого столу EESI.

Також видатні державні діячі та експерти США, Великої Британії, Польщі, України та Балтійських країн зупинятимуться у своїх виступах на наступному:

- Наскільки швидко буде відновлено конструктивне трансатлантичне співробітництво у Європі за адміністрації Дж. Байдена?

- Яка увага приділятиметься регіону Східної Європи в американській зовнішній політиці Дж.Байдена?

- До якої міри Східна Європа та регіон Чорного моря будуть у фокусі НАТО?

- Наскільки вихід Великої Британії з ЄС змінює британські зовнішньополітичні та безпекові пріоритети? Як Велика Британія бачить свою нову роль у Східній Європі?

- Як Росія «розігруватиме» карту угоди СНО-3 та інші безпекові домовленості з США та НАТО у Європі? Чи вдаватиметься РФ до більш зухвалої гібридної активності у Східній Європі з огляду на парламентські вибори у вересні 2021 року?

- Чи стане питання вакцини від COVID-19 новим інструментом у гібридній війні? Як це розігруватиметься на теренах Східної Європи?

- Чи будемо ми спостерігати відцентрові дезінтеграційні процеси у Європі та тенденцію до субрегіональних безпекових альянсів змішаного типу (країн членів та не-членів НАТО)?

Захід проводитиметься англійською мовою.

Реєстрація на участь у заході за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84650455942

Акредитація представників ЗМІ та запитання спікерам надсилайте до 15:00 27 січня за

електронною адресою: info@easterneuropesecurity.institute

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов’язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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