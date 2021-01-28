Небезпечний активізм: презентація доповіді про переслідування активістів у 2020 році

28 січня, 12:00 - презентація і обговорення річної моніторингової доповіді про переслідування громадських активістів та правозахисників у 2020 році

Організатор: Центр прав людини ZMINA.

Спікери: Анастасія Москвичова - дослідниця Центру прав людини ZMINA; Олена Виноградова - правова аналітикиня ZMINA; Юрій Ягусевич - екоактивіст з Київщини; Дмитро Шерембей - очільник благодійної організації «100% життя»; Анна Леонова - виконавча директорка "Гей-альянс Україна".

Модератор: Тетяна Печончик - голова правління Центру прав людини ZMINA.

Питання до обговорення:

На кого з активістів найчастіше нападали у минулому році?

Діяльність поліції: як правоохоронці реагують на переслідування активістів?

Як протидіяти дискредитації та погрозам громадським активістам в інтернеті?

Які проблеми потребують законодавчого регулювання та які небезпечні для громадянського суспільства законопроєкти зареєстровані за минулий рік у Верховній Раді?

Коротко. Під час заходу представники ZMINA презентують моніторингову доповідь «Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2020 році». Після презентації відбудеться експертна дискусія за участі представників влади.

Захід організований у межах проєкту «Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні», що фінансується ЄС.

Довідково. Проєкт «Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні» реалізується Центром прав людини ZMINA у партнерстві з Нідерландським Гельсінським комітетом за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт зосереджується на правовому та оперативному захисті та підтримці правозахисників і антикорупційних активістів в Україні, підтримці позитивної ролі правозахисників у суспільстві та налагодженні зв’язків між ними, збільшенні кількості ефективних розслідувань нападів на правозахисників та активістів тощо. Проєкт триває з 2019 року до 2022 року.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 099 772 56 67, e-mail: ii@humanrights.org.ua (Ірина Іванченко).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Також трансляція заходу буде доступна на Facebook-сторінці Центру прав людини ZMINA: https://www.facebook.com/zmina.ua

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