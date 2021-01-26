26 січня, 11:00 - пресконференція на тему: «Мінерали майбутнього». Презентація інвестиційного потенціалу України»

Організатор: Державна служба геології та надр України.

Спікери: Роман Опімах - голова Державної служби геології та надр України; Сергій Цівкач - виконавчий директор UkraineInvest.

Коротко. Спікери презентують 30 інвестиційних об’єктів — ділянки із покладами критичних та стратегічних корисних копалин, зокрема, літію, титану, урану, нікелю, кобальту, ніобію та інших. Наявні ресурси та перспективи розробки мінералів майбутнього дозволять розвивати в Україні нові сучасні індустрії.

Державна служба геології та надр України має намір залучати інвесторів до розробки зазначених видів корисних копалин шляхом виставлення об’єктів на прозорі аукціони. UkraineInvest, який працює над залученням іноземних інвестицій в економіку України, включить ці лоти в UkraineInvest Guide та надасть необхідну підтримку на всіх етапах залучення інвесторів.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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