Чому в ресторанах знову курять? Онлайн-презентація моніторингу

21 січня, 11:00 - онлайн-презентація моніторингу закладів ресторанного господарства

Організатор: ГО «Життя».

До участі запрошені: Лада Булах – народний депутат України; Ольга Стефанишина ­­– народний депутат України; Лілія Олефір – виконавчий директор ГО «Життя»; Олег Слабоспицький – член правління Національного українського молодіжного об'єднання, координатор всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння».

Модератор: Дмитро Купира – фахівець ГО «Життя».

Коротко. Як повідомляють організатори, після презентації моніторингу між парламентарями та громадським сектором відбудеться дискусія щодо законодавчого захисту працівників та відвідувачів громадських приміщень від шкідливого впливу електронних пристроїв для куріння на основі комплексного антитютюнового законопроєкту № 4358.

Додаткова інформація за тел.: 063 344 12 69, e-mail: dmytro.p@center-life.org (Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя»).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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