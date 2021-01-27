27 січня, 10:00 - презентація дитячої книги «Секрети вітру»

Організатор: Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Спікери: Андрій Конеченков - голова Правління Української вітроенергетичної асоціації, віцепрезидент WWEA; Юрій Шафаренко - заступник голови Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України; Світлана Крупчан - головна редакторка Видавництва «Рідна мова»; Галина Манів - дитяча письменниця, авторка книги «Секрети вітру»; Оксана Алієва - координаторка програми «Зміна клімату і енергетична політика», Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ-Україна.

Коротко. Видавництво «Рідна мова» започатковує серію книг для дітей «Діти за чисту планету». Першою світ побачила в грудні 2020 року книга для дітей 6–12 років під назвою «Секрети вітру». Видання розповідає про пригоди Макса і його друзів — професора, Аліни та розумного електромобіля Мобі-Ела. Герої досліджують секрети вітру, знайомляться з вітроенергетикою та привчаються дбати про довкілля. У книжці багато цікавих наукових фактів, захопливий сюжет із зловмисниками, переміщеннями в просторі та кумедними витівками роботизованого Мобі-Ела.

Книга «Секрети вітру» видана за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна та Української вітроенергетичної асоціації .

Реєстрація на презентацію триватиме до 17:00 26 січня за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKvVZOVPCKHHkwLjlNo9muL0S-fP1jevh5rt7GesAjQv_6Q/viewform?usp=send_form

Учасникам і учасницям презентації організатори подарують примірники книжки та сувеніри.

Представники ЗМІ можуть надсилати питання спікерам за електронною адресою: Viktoriia.Solohub@ua.boell.org

Додаткова інформація:

Участь у презентації: Вікторія Сологуб, Viktoriia.Solohub@ua.boell.org

Замовлення книги: Світлана Крупчан, svitkru@ridna-mova.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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