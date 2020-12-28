28 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями та думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік"

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Андрій Биченко - голова соціологічної служби Центру Разумкова; Борис Давиденко - головний редактор LIGA.net; Володимир Паніотто - генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології; Олексій Гарань - науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія»; Петро Бурковський - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

- Новорічні святкування: з ким українці зустрічатимуть свято, які подарунки хочуть отримати і скільки грошей планують витратити.

- Хто був щасливий у старому році? Чи буде наступний рік краще для кожного і для України?

- Хто найкраще заспіває «Щедрика»? Хто з найбагатших українців підходить на роль Скруджа з «Різдвяної історії»?

- Чому рейтинги політичних сил змінюються і відрізняються? Погляд соціологів.

Довідково. Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq2n09AoI9vA2VEj1mhalDwp9v-KhvjeVYBiMeIF5tn6_1ZQ/viewform

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Акредитація журналістів: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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