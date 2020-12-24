24 грудня, 11:00 - міжнародний круглий стіл і презентація спеціального наукового збірника «Східні традиції державотворення»

До участі запрошені: Дюсен Касеінов - генеральний секретар Міжнародної організації тюркської культури; Сергій Орєхов - почесний голова наукової серії «Світові традиції державного управління», д. ю. н.;Михайло Сидоржевський - голова Національної спілки письменників України; Дархан Калєтаєв - Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні, д. політ. н.; Драгіца Понорац - Надзвичайний і Повноважний Посол Чорногорії в Україні; Ігор Осташ - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Лівані (Zoom); Сергій Корсунський - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Японії (Zoom); Володимир Хандогій - президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний та Повноважний Посол України (Zoom); Сергій Копилов - ректор Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка, д.іст.н., професор (Zoom); Олег Рафальський - віцепрезидент НАН України; Андрій Сибіга - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Туреччині; Владислав Берковський - директор Центрального державного архіву кінофотодокументів ім. Г. С. Пшеничного; Мустафа Джемілєв - народний депутат України; Олена Чижова - директор ЦДАМЛМ України; Володимир Омельчук - модератор.

Коротко. У січні 2021 року виповнюється 150 років від дня народження видатного вченого-сходознавця, академіка НАН України Агатангела Кримського. Наукова спадщина вченого профілює значний документознавчий контент, присвячений питанням історії, культури, етнографії, державного будівництва, безпеки народів Сходу та Європи.

Під час круглого столу учасники представлять науковий збірник, присвячений питанням актуалізації наукових ідей і теорій А. Кримського в сучасному науковому державно-управлінському дискурсі України.

Додаткова інформація за тел.: 067-500-65-50 (В. Омельчук, керівник авторського колективу книги, к.іст.н. ), 050-348-41-27 (Е. Рябий, керівник групи організаційного забезпечення проєкту).

Акредитація представників ЗМІ триватиме до 23 грудня 2020 року за електронною адресою: stdu2012@gmail.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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