Діяльність та досягнення ГО «УАДР» за 2020 рік. Перспективи розвитку на 2021 рік

23 грудня, 13:00 - пресконференція на тему: «Діяльність та досягнення ГО «Українсько-Арабська ділова рада» за 2020 рік. Перспективи розвитку на 2021 рік»

Організатор: ГО «Українсько-Арабська ділова рада».

Спікери: шейх Емад Абу-Алруб - президент ГО «Українсько-Арабська ділова рада»; Олег Березюк - віцепрезидент ГО «Українсько-Арабська ділова рада»; Вадим Дробот – віцепрезидент ГО «Українсько-Арабська ділова рада»; Ахмед Модхіш - віцепрезидент ГО «Українсько-Арабська ділова рада».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк