21 грудня. 14:00 відбудеться презентація оновленого проєкту Режиму рибальства у 2021 році.

Організатор: Державне агентство рибного господарства України.

Спікер: Михайло Хорєв - заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

До участі запрошена: Ганна Шишман - голова Державного агентства рибного господарства України.

Коротко. Під час пресконференції заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв презентує проєкт Режиму рибальства у рибогосподарських водних об'єктах України у 2021 році.

Оновлення режиму рибальства у 2021 році запровадить заходи для ефективного розвитку рибного господарства, раціонального використання водних біоресурсів та сприятиме збільшенню їх популяції.

Акредитація представників ЗМІ триватиме до 18:00 18 грудня за тел.: (066) 202-63-23, (044) 486-25-84.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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Підсумкові матеріали:

У Мінекології розробляють Кодекс по рибному господарству – заступник міністра

У Мінекології спільно Держрибагеннгтством та зацікавленими сторонами напрацьовується Кодекс про рибному господарству.

Про це в Укрінформі під час презентації оновленого проєкту Режиму рибальства на 2021 рік розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв, повідомляє кореспондент агентства.

«Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів наразі спільно з Держрибагентством напрацьовується нова законодавча база. Є план написати Кодекс по рибному господарству. Наразі створена достатньо велика робоча група, в яку увійшли всі бажаючі. Тому ми очікуємо, що це створить нормальну законодавчу базу», - сказав Хорєв.

Він зазначив, що це дозволить в подальшому уникати різночитань між багатьма документами.

«Тому що сама галузь регулюється чотирма базовими законами, що не є зручно і підзаконними актами, яких більше 300. Тому кодифікація законодавства є одним із важливіших в роботі міністерства», - підкреслив заступник міністра.

За його словами, перебування Держрибагентства у підпорядкування Мінекології другий рік поспіль пішло на користь ситуації в галузі.

«Крім того, що риба, відповідно до профільного законодавства є ресурсом, є закон про охорону навколишнього середовища, закон про тваринний світ і риба є ще й дикою твариною. Тому її захист в природних умовах є важливим і необхідним. Та сама практика відбувається і в Євросоюзі – у нас наразі йде адаптації нашого законодавства. Тому правовий режим рибальства на наступний рік має таке відображення - головними акцентами є ощадливе використання, в першу чергу має бути збереження екосистеми. Це те, що головне завдання міністерства», - підкреслив посадовець.

Він наголосив, що у новому законодавстві буде посилена робота з браконьєрством, будуть прописані нові правила, як для промислового, так і для любительського лову.

«Не забуваємо, що крім того, що є охорона навколишнього природного середовища є і бізнес і наразі вживаються всі можливі заходи для того, щоб промислове рибальство могло розпочати і промисловики могли розпочати свою діяльність 1 січня 2021 року. Незважаючи на те, що вже грудень, а ми тільки презентуємо правила, але є домовленість із державною регуляторною службою, із Мінюстом про те, що всі нормативно-правові акти будуть прийняті найближчим часом і будуть дуже швидко опубліковані, для того, щоб люди які працюють в галузі могли розпочати свою роботу без затримки з боку держави», - запевнив урядовець.

Також він зауважив, що виконання цих правил буде жорстко контролюватися з боку держави. І головний пріоритет – «це збереження і примноження того ресурсу, який на сьогодні є».

Режим рибальства на 2021 рік є ощадливим і екологічним - Шишман

Режим рибальства на 2021 рік було встановлено передбачуваним з урахуванням екосистемного та ощадливого підходу.

Про це в Укрінформі під час презентації оновленого проєкту Режиму рибальства у 2021 році розповіла голова Державного агентства рибного господарства Ганна Шишман, повідомляє кореспондент агентства.

«Сьогодні презентуємо режим рибальства на внутрішніх водних об’єктах на каскаді Дніпровських водосховищ, по цій частині враховані пропозиції громадськості в частині ділянок для здійснення промислового рибальства. Режим було встановлено по аналогу 2020 року - перш за все у нас режим рибальства є регуляторним актом і державна регуляторна політика має бути передбачуваною. Тому якихось суттєвих змін намагалися не вносити, щоб робота суб’єктів господарювання була стабільною. Дивились через призму екосистемного і ощадливого підходу», – сказала Шишман.

Вона зазначила, що 16 листопада було оприлюднено проєкти всіх режимів рибальства на внутрішніх водних об'єктах для Азовського та Чорного морів. «Наразі маємо водні об’єкти і екосистеми, які неможливо відновити або встановити ефективність тих чи інших заходів за результатами одного року. Сподіваємось, що наступний 2021 рік дасть можливість провести ґрунтовні наукові дослідження для людей, які ставляться до рибної ловлі, як до своєї роботи і для людей, які насолоджуються правом на дозвілля», - зазначила керівник відомства.

Вона поінформувала, що на Київському водосховищі можна відстежити обмежувальні заходи в частині уточнення ділянки, забороненої для здійснення промислового рибальства. Також дозволена кількість знарядь лову є стабільною для 2020 та 2021 року. Наразі розглядаються пропозиції щодо збільшення дозволеної кількості знарядь лову.

Також посадовець зазначила, що на Канівському водосховищі повністю закрита акваторія в межах міста Києва, і висловила сподівання, що зазначені обмеження зменшать напругу між рибалками-промисловими і рибалками-любителями та попросила рибалок не наражати нікого на небезпеку. На Кременчуцькому водосховищі закриті досить великі акваторії.

«Україна взяла шлях на адаптацію європейського законодавства і впровадження простежуваності водних біоресурсів. На жаль, наявність такої кількості рибоприймальних пунктів не дає можливості здійснення належного контролю і впровадження системи простежуваності. Я думаю, що при розробці законодавства ми дійдем до питання місць вивантаження, як місць контролю вилову», – сказала голова Держрибагентства

Вона підсумувала, що при розробці проєкту Режиму рибальства у 2021 році головне завдання – спростити роботу користувачам і дотриматись позицій міністерства щодо ощадливого ставлення до ресурсу.

Як йдеться у відеопрезентації Режиму, кількість знарядь для вилову водних біоресурсів встановлено відповідно до науково-біологічного обґрунтування Інституту рибного господарства НААН України. Також уточнено координати та опис меж ділянок рибогосподарських водних об’єктів, що заборонені для здійснення промислових операцій у 2021 році. Запроваджено мінімально допустимий для вилову розмір річкового рака на рівні 11 см. Створено умови для бережного ставлення до молоді водних біоресурсів шляхом збільшення кількості ощадливих знарядь лову.

Відео:

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