22 грудня, 12:00 - пресконференція на тему: «Позашкільна освіта–2020: десять перемог»

Організатори: Міжнародна асоціація позашкільної освіти; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти; Видавнича група «Шкільний світ».

Учасники: Ірина Верещук - народний депутат України; Василь Кремень - президент Національної академії педагогічних наук України (Zoom); Станіслав Довгий - президент Малої академії наук України (Zoom); Руслан Гурак - голова Державної служби якості освіти України (Zoom); Дарка Оліфер - прессекретар Президентського Фонду Леоніда Кучми «Україна»; Олена Биковська - президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Марина Мосієнко - директор видавничої групи «Шкільний світ»; Тамара Паливода - експерт з освіти.

Коротко. Учасники заходу презентують досягнення позашкільної освіти України у 2020 році. Також під час пресконференції відбудеться церемонія нагородження почесними відзнаками «Лідер позашкільної освіти–2020» і «Партнерство позашкільної освіти–2020».

Основні перемоги українського позашкілля у 2020 році будуть представлені у 10 номінаціях: «Знакові події позашкілля», «Державно-громадське партнерство позашкілля», «Підвищення якості позашкільної освіти», «Професійна підготовка педагогів позашкільної освіти», «Новації позашкілля», «Міжнародне партнерство позашкілля», «Громадська активність позашкілля», «Розширення медіапростору позашкілля», «Ювілеї позашкілля», «Успішні проєкти позашкілля».

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У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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У Києві вручили почесні відзнаки у сфері позашкільної освіти

Міжнародна асоціація позашкільної освіти разом із Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова нагородила почесними відзнаками працівників галузі.

Вручення нагород відбулося на пресконференції в Укрінформі.

Основні перемоги українського позашкілля у 2020 році представлено у 10 номінаціях. Зокрема, у категорії «Підвищення якості позашкільної освіти» нагороду здобула Державна служба якості освіти.

За словами президента Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувачки кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Олени Биковської, 2019-20 роки пройшли під знаком розробки важливих нормативно-правових документів у сфері підвищення якості позашкільної освіти.

«7 грудня 2020 року головою Держслужби був підписаний наказ про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти. Це надзвичайно важливий документ, який визначить подальші напрями й кроки у розвитку позашкільної освіти та підвищення її якості», - наголосила вона.

Приймаючи нагороду, голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак зауважив, що питання якості освіти зараз є пріоритетом у всьому світі.

«Доступність і якість освіти – це два принципи, на яких будується сучасна система освіти в Україні. Яким чином підвищити якість освіти – це був головний виклик 2020 року. І ми разом з Міжнародною асоціацією позашкільної освіти, партнерами, експертами напрацювали методичні рекомендації щодо функціонування й впровадження такої системи. І дуже приємно, що спільними зусиллями ми змогли формувати розуміння якості позашкільної освіти», - сказав він.

Переможцем у номінації «Знакова постать позашкілля» став другий Президент України Леонід Кучма, який підписав у 2000 році закон про дошкільну освіту, що заклало основи її розвитку. Нагороду прийняла прессекретар Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Дарка Оліфер.

«Ми вже 17 років поспіль опікуємось допомогою, підтримкою обдарованих дітей та молоді. І ми з великим задоволенням постійно спостерігаємо за успіхами, досягненнями наших стипендіатів, які є вихованцями багатьох закладів дошкільної освіти», - сказала вона.

У номінації «Новації позашкілля» почесну відзнаку отримала Мала академія наук України, яка змогла провести всеукраїнський конкурс для школярів в умовах пандемії.

«Нас стримувала пандемія відповідними обмеженнями. Водночас всеукраїнський конкурс ми зірвати не могли. І тоді виникла ідея провести конкурс онлайн. Досвіду заходів такого масштабу в нас не було. Але ми вирішили ризикнути. І команда МАН не підвела», - сказав президент МАН Станіслав Довгий.

Він розповів, що у фіналі взяли участь близько тисячі переможців другого етапу. Учні презентували свої розробки за світовою практикою - на постерах. «На презентації на сайті було близько 450 тисяч відвідувачів. З переможців ми формуватимемо команду учасників на міжнародних змаганнях. Таким чином, досвід МАН став надбанням всієї системи позашкільної освіти», - підкреслив Довгий.

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