22 грудня, 14:00 - пресконференція на тему: “Презентація результатів проєктів Львівського органного залу. Про розвиток український культури”

Організатор: Громадська організація “Collegium Management”.

Учасники: Тарас Демко - співдиректор Львівського органного залу, директор ГО “Collegium Musicum”; Юрій Чекан - музикознавець, доктор мистецтвознавства, член Галицького Музичного Товариства; Юлія Аленіна - програмна менеджерка УКФ.

Коротко. Впродовж 2020 року у Львові команда культурних менеджерів та митців, що представляють стратегію Ukrainian Live (Львівський органний зал, організацію “Collegium Musicum” та Галицьке Музичне Товариство) реалізувала проєкти, що збагачують національну культуру України. Торкаючись тем національної ідентичності, працювали у трьох векторах: робота з нематеріальною мистецькою спадщиною, осмислення актуальних викликів, промоція української класики у глобальною аспекті.

Учасники заходу презентують результати проєктів, які передаються у вільний доступ для промоції української культури: “Симфонічні прем’єри”, “Нова музика”, видання збірника наукових праць про Станіслава Людкевича, мобільний додаток з українською класикою та інші.

Великий проєкт “Симфонічні прем’єри” – це перше виконання та професійний запис монументальних музичних полотен українських класиків ХХ століття.

Проєкт “Нова музика” - створення та промоція сучасної української музики. Складний 2020 рік у рефлексіях відомих українських композиторів зафіксували у свіжих партитурах.

Медіафайли:

https://drive.google.com/file/d/1D-LXskTYJxyG5BrniN7AHQDrva4i5A74/view

YouTube-канал, що містить усі напрацювання команди:

https://www.youtube.com/channel/UCw08wbOMAlAUOo0dXRcPpKw

Ukrainian Live - список відеозаписів:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzEmUvS8vpDlxMm_RH-NzgmbbxkUlH3ho

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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