17 грудня, 15:00 - підсумковий брифінг голови Дніпропетровської ОДА на тему: «Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів»

Спікер: Олександр Бондаренко - голова Дніпропетровської облдержадміністрації 2019-2020 рр.

Коротко. Під час пресконференції Олександр Бондаренко представить цифри і факти про:

- ремонт ключових доріг національного та місцевого значення в рамках програми Президента України «Велике будівництво» в Дніпропетровській області;

- початок будівництва аеропорту, який зможе приймати міжнародні авіарейси в Дніпрі;

- залучення інвестицій в Дніпропетровську область, зокрема, для першого найбільшого екопарку в Україні.

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Підсумкові матеріали:

До кінця року програму “Велике будівництво” на Дніпропетровщині буде завершено - ОДА

Програму “Велике будівництво” на Дніпропетровщині до кінця року буде виконано повністю. Про це заявив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу «Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів» в Укрінформі.

“Багато об’єктів інфраструктури ми здали в цьому році, програму “Велике будівництво” в області виконали на 97% (показники минулого тижня). Тобто в цьому році всі об’єкти буде здано і завершено”, - наголосив Бондаренко.

Серед важливого він відзначив те, що в області дуже багато було недобудованих об’єктів, які за рік вдалося скоротити удвічі.

“В цьому році майже 100 об’єктів ми добудували, тому що важливо не тільки розпочинати, а й закінчувати, здавати в експлуатацію садочки, спортивні стадіони та майданчики і решту, наприклад, медичної інфраструктури — 22 амбулаторії в цьому році ми зробили для області”, - сказав Бондаренко.

Зокрема, 15 місяців тому в області нараховувалося приблизно 200 недобудованих об’єктів, загальною вартістю 7-8 млрд грн для їх завершення. На сьогодні залишилось недобудованих 100 об’єктів вартістю 3-4 млрд гривень.

“Тобто майже удвічі менше. Тому за 15 місяців це суттєвий прогрес”, - зауважив Бондаренко.

Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.

Я передав область у гарному стані — ексголова Дніпропетровської ОДА

Ексголова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко вважає, що передав область своєму наступнику Валентину Ркзніченко у гарному стані.

Так, на депозиті область має 500 млн грн, ще 150 млн — Дорожного фонду та 50 млн шрн — екологічного фонду, чого достатньо для розбудови інфраструктури та бюджету розвитку області, сказав Бондаренко на брифінгу в Укрінформі за підсумками своєї роботи на посаді голови ОДА.

"Для мене важливо, що я передаю Дніпропетровську область в гарному стані, з виконанням усіх запланованих програм і навіть більше. Головне, що ці 500 млн грн, які я передаю наступній команді — це важливий такий фінансовий резерв, який дозволить стабільно розвиватися регіону. Я сподіваюся, що ці темпи, які ми задали, будуть збережені", - наголосив Бондаренко.

За його словами, 2021 рік буде економічно непростий. Однак він вже, вже як депутат Дніпропетровської облради та член комісії з бюджету, буде контролювати використання бюджету 2021 року і наступні п’ять років, щоб він був ефективний та оптимальний, виставлялися правильно пріоритети, куди спрямовувати кошти бюджету.

На думку Бондаренка, в наступному році 3-4% зростання ВВП не вистачить ні Україні, ні області навіть для відновлення того падіння, яке отримали у 2020 році (за прогнозами — 6,5-7%).

"Тобто 2021 рік — це буде рік відновлення від економічного падіння, але навіть до кінця 2021 року і держава, і, відповідно, Дніпропетровська область не встигнуть відновитися", - говорить Бондаренко.

Він впевнений, що надалі стоятиме завдання знайти точки економічного зростання. "Цим я також буду перейматись, це одна з моїх і компетенцій і задач вже як депутата Дніпропетровської облради", - запевнив Бондаренко.

Щодо свого звільнення з посади голови ОДА Бондаренко сказав, що це рішення політичне, оскільки змінився набір політичних партій в обласній раді після виборів 25 жовтня.

Як повідомлялося, 11 грудня Президент Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.

За цей рік Дніпропетровщина вийшла з логістичної ізоляції - Бондаренко

Дніпропетровська область позбулася логістичної ізоляції. Про це заявив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу «Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів» в Укрінформі.

Бондаренко зазначив, що йому постійно жалілися бізнесмени, туристи й інвестори, що не можуть дістатися до Дніпра чи Кривого Рогу.

“Не було до цього року нормальних доріг, наприклад, з Києва, з Миколаєва, з Кропивницького, зі всіх боків дійсно, як ізольований острів. Те ж саме про аеропорт — старий аеропорт, йому 50 років, не ремонтувався капітально і стара смуга. Тобто навіть якщо відремонтувати щось одне, то ефекту не буде. Якщо відремонтувати термінал і зробити його сучасним, з Duty-Free, з кафе, рестораном, але смугу не відремонтувати, то не можна прийняти сучасні літаки, тому що вони технічно не сядуть на ту смугу”, - констатував Бондаренко.

За його словами, йому вдалося вирішити цю проблему.

“Тому що у вересні 2020 року почалося будівництво і терміналу приватним коштом інвестора, і смуги державним коштом. Тому що одне без одного не спрацює. І якщо такими темпами, як зараз, йдуть будівельні роботи і по смузі, й по терміналу, будуть йти справи у теперішньої команди ОДА, й адміністрування буде ефективне й швидке, то вже до кінця 2022 року буде і термінал, побудований “з нуля”, й оновлена смуга, тобто зможуть сідати найбільші у світі літаки, такі як Боїнг-777 у міжнародний аеропорт “Дніпро”, - сказав Бондаренко.

Щодо автомобільної ізоляції, то якісних доріг, за словами Бондаренка, в регіоні майже не було.

“В цьому році відремонтовано 273 км місцевих доріг, але що важливо: тепер можна доїхати до Києва — дорога майже дороблена, на Решетилівку розв’язка зараз доробляється, вже у 2021 році відкриється; на Жовті Води, Олександрію — розпочато будівництво дороги, на Кривий Ріг, з Кривого Рогу на Кропивницький — дороги вже завершено. Тобто люди відчули, що можна дійсно подорожувати і у справах, і з особистих причин безпечно і комфортно”, - наголосив Бондаренко.

Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.

Новий водогін до двох військових містечок вирішив перебої з постачанням води — ексголова Дніпропетровської ОДА

П’ятнадцять кілометрів нового водогону зняли проблему подачі води до двох військових містечок на Дніпропетровщині. Про це повідомив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу «Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів» в Укрінформі.

“Минулого тижня я відвідав ці містечка Гвардійське та Черкаське, аби проконтролювати наскільки якісно ми зробили водогін. І потрапив до родини двох військових розвідників. Вони сказали, що коли не було цього водогону, то в коридор квартири не можна було зайти — все заповнювали цистерни та відра з водою, тому що постійно були перебої в постачанні води. Так це військовослужбовці, які повертаються з ротацій із зони АТО/ООС, які мають дуже серйозні задачі та не мали постійної води”, - сказав Бондаренко.

За його словами, проблеми з водопостачанням у Гвардійське й Черкаське, де проживає 20 тисяч сімей військовослужбовців, не вирішувалися останні 12 років.

Загалом на період роботи Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА якісне водопостачання отримали понад 60 тисяч людей.

Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.

Моніторинг повітря на Дніпропетровщині дає відповідь на питання чи можна відпускати дітей на вулицю - ексголова ОДА

Система онлайн-моніторингу повітря та пересувна станція моніторингу якості повітря дали можливість мешканцям Дніпропетровщини стежити за екологією в регіоні. Про це повідомив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу "Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів" в Укрінформі.

“Тут, в Києві, мабуть, не зовсім зрозуміло, що таке, коли ви не можете нормально дихати, чи дітям з алергією не дуже рекомендується виходити на вулицю. В Дніпропетровській області є така проблема. Один з найзабрудненіших регіонів України, тому що промисловість дійсно там дуже потужна і з цим пов’язані проблеми з екологією”, - сказав Бондаренко.

Він пояснив, що за час, коли він працював головою Дніпропетровської ОДА, вдалося втілити окремі екологічні програми.

“Ми зробили акцент на екологічних програмах, на розбудові зелених зон, нових парків, на розбудові систем онлайн-моніторингу повітря. Це приблизно 60 датчиків по всій області, які онлайн моніторять якість повітря. Ця програма не планувалась, але ми зробили, щоб людям можливо було контролювати чи можна виходити на вулицю, чи ні, чи можна дітей з алергією випускати на вулицю, чи краще вдома пересидіти”, - сказав ексголова ОДА.

За його словами, перша в Україні пересувна станція моніторингу з’явилась також на Дніпропетровщині.

“Це такий міні-фургончик, нашпигований як мінімум 50 датчиками, і можна вимірювати дуже-дуже специфічні параметри якості повітря. Вона сертифікована за нормами Євросоюзу, це пересувна лабораторія, дані якої можна використовувати для державної екоінспекції”,- запевнив Бондаренко.

Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.

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