Презентація проєкту "Міжнародний центр реабілітації дітей загиблих офіцерів"

18 грудня, 13:00 - пресконференція на тему: "Об'єднання зусиль неурядових громадських та міжнародних організацій, профільних державних структур задля реалізації масштабного соціального Проєкту під робочою назвою "Міжнародний центр реабілітації дітей загиблих офіцерів"

Організатор: Альберт Салтиков.

Учасники: Олександр Давиденко - президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "ЦЕНТР"; Альберт Салтиков - радник президента Міжнародної асоціації "ЦЕНТР" з питань культури та патріотичного виховання молоді; Сергій Скорохватов - президент Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору "АЛЬФА".

Коротко. Учасники пресконференції представлять масштабний соціальний проєкт під робочою назвою "Міжнародний центр реабілітації дітей загиблих офіцерів".

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В Україні ініціюють створення Міжнародного центру реабілітації дітей загиблих офіцерів

В Україні планують створити Міжнародний центр реабілітації дітей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.

Про це повідомили ініціатори проєкту на пресконференції в Укрінформі.

"Цілі й завдання, які стоять перед нашим Центром, дуже благородні, і ми розраховуємо, що це буде внесок у підтримання й супровід дітей, які залишились без батьків. Звичайно, держава зі свого боку підтримує родини загиблих офіцерів, але цього не достатньо. Ми як громадська організація намагаємося хоча б невеликою мірою заповнити ті втрати, яких ці діти зазнали. І я дуже сподіваюся, що відгукнуться серйозні комерційні структури, а також держава", - зазначив президент Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору "Альфа" Сергій Скорохватов.

Водночас президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр" Олександр Давиденко зауважив, що в Україні понад 8 тисяч родин, в яких загинули батьки-військовослужбовці або працівники силових структур.

Оргнізатори сподіваються, що до проєкту долучаться громадські структури, які насамперед об’єднують "людей у погонах".

"Також чекаємо в нашій робочій групі зі створення Центру державні структури, які відповідають за виконання цих функцій. Чекаємо також на участь комерційних структур. Велика надія на залучення до цього проєкту міжнародних структур, як державних, так і недержавних. У нашої Асоціації є 10 представництв за кордоном, які мають здійснити цю співпрацю", - зазначив Давиденко.

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